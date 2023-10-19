Свердловские предприятия в 2022 году направили 3,5 млрд рублей на сокращение выбросов

На сокращение выбросов в атмосферу предприятия Свердловской области в 2022 году направили 3,5 млрд руб., говорится в докладе «О состоянии окружающей среды», который 19 октября обсудили на заседании правительства региона. Суммарные затраты на охрану окружающей среды в 2022 на предприятиях, в организациях и у индивидуальных предпринимателей составили 37,7 млрд руб. За счет природоохранных мероприятий выбросы в воздух сократились на 97 тыс. тонн.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

Согласно докладу, за последние пять лет в регионе существенно сократились выбросы предприятий в атмосферу и объем сброса загрязненных сточных вод. При этом федеральные нормативы по оценке влияния на человека факторов окружающей среды были ужесточены. «Это привело к изменению оценки уровня загрязнения атмосферного воздуха. Изменились нормативы по марганцу, формальдегиду и взвешенным веществам. Уровень загрязнения определяет Уральский гидрометцентр, и на основе новых критериев оценки в некоторых городах региона он изменился»,— отметил министр природных ресурсов и экологии Свердловской области Денис Мамонтов.

В 2019 году началась реализация федерального проекта «Чистый воздух» в 12 крупных промышленных центрах. За счет него предполагается снизить к 2030 году уровень выбросов опасных загрязняющих веществ в два раза, говорится на сайте проекта.

Из Свердловской области в проекте «Чистый воздух» участвует Нижний Тагил. К 2026 году объем выбросов в атмосферу в городе должен уменьшиться на 20%. Для этого каждое городское предприятие реализует свою экологическую программу. Одно из крупнейших предприятий Нижнего Тагила «Евраз НТМК» на снижение выбросов в 2022 году направил 508 млн руб., следует из доклада регионального министерства экологии и природопользования. За 2022 год комбинат выбросил 66,4 тыс. тонны вредных веществ — на 600 тонн больше, чем годом ранее. Причиной стало увеличение производства чугуна.

Екатерина Незамаева

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