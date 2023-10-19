Челябинец осужден за контрабанду военной продукции в Японию и США

Суд приговорил 40-летнего жителя Челябинска к пяти годам условного лишения свободы за контрабанду продукции военного назначения в США и Японию. Незаконный канал перекрыли сотрудники Кольцовской таможни имени В.А. Сорокина в Екатеринбурге, сообщает пресс-службу Уральского таможенного управления.

Суд установил, что челябинец и его сообщник в течение двух лет отправляли за границу посылки с товарами, продажа которых без специального разрешения запрещена. Помощник покупал разную военную технику и оборудование, а также консультировал о способах конспирации. Житель Челябинска находил покупателей, принимал оплату и отправлял заказы, скрывая содержимое посылок. Так, он пытался отправить в Японию под видом игрового джойстика поручень катапультного кресла К36 ДМ серии 2. Это оборудование предназначено для военных самолетов Су-24, Су-25, МиГ-31. Защитный бронешлем от поражения огнем стрелкового оружия челябинец при пересылке обозначил как «бывший в употреблении шлем». В посылке с «бывшим в употреблении топливным насосом» находился маслотопливный насос, применяемый в составе турбостартера двигателя на самолетах типа Су-17 и Су-24.

Федеральный закон «О военно-техническом сотрудничестве РФ с иностранными государствами» организациям и физическим лицам запрещено отправлять продукцию военного назначения за рубеж без специального разрешения. Для ввоза и вывоза таких товаров необходима лицензия Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству России.

Челябинец и его сообщник осуждены к условному лишению свободы на срок пять лет с испытательным сроком пять лет каждый.

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