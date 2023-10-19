«Инфинити групп» досрочно начала ремонт дорог в Липецке за 744 млн рублей

ООО «Инфинити групп» сообщило о досрочном старте работ по ремонту 33 дорог в Липецке по контракту, который общество получило в сентябре за 744,16 млн руб. В компании рассказали, что работы уже ведутся на площади Торговой в центре Липецка и на улице Хренникова в микрорайоне «Елецкий». Работы на этих участках планируется завершить в ноябре.

«На Хренникова сейчас фрезеруют асфальтобетонное покрытие. Всего предстоит срезать 17,5 кв. м старого асфальта и положить новый. На площади Торговой демонтируют старый бортовой камень с последующей установкой нового, ведут работы по устройству основания тротуаров. Также обновят два слоя асфальтового полотна»,— рассказали в компании. В прошлом году часть работ тоже была выполнена досрочно.

Всего в 2024 году в рамках проекта «Безопасные качественные дороги» «Инфинити групп» отремонтирует 33 дороги. Результаты торгов стали известны в начале сентября. На аукцион со стартовой ценой 891,2 млн руб. было подано пять заявок, «Инфинити групп», таким образом, снизило цену контракта на 16%.

По собственным данным, ООО «Инфинити групп» присутствует на рынке с 2013 года. Компания работает в сфере строительства, производства товарного бетона и асфальта, ремонта и строительства автодорог. В штате работает около 270 человек. В распоряжении компании собственные заводы по производству асфальтобетонных и бетонных смесей, 150 единиц техники. За десять лет работы компания заасфальтировала свыше 1,5 млрд кв. м дорог. По данным Kartoteka.ru, бенефициары компании — Акоп Егиазарян (27,51% долей), Араик Егиазарян (26,69%), Егиазар Егиазарян (26,3%) и Овик Галоян (19,5%). Выручка общества за 2022 год составила 1,3 млрд руб., чистая прибыль — 28,1 млн руб. Директор — Алина Колышева.

Мария Старикова