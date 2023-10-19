Донская полиция пресекла доставку из Подмосковья на Кубань 3 кг мефедрона

Полицейские управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД РФ по Ростовской области совместно с коллегами из федерального управления задержали в Ростове курьера с партией мефедрона весом 3 кг. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД Ростовской области. Данные о задержанном не раскрываются.

Согласно информации полиции, у правоохранительных органов были сведения о том, что 42-летний житель Ростова-на-Дону забрал крупную партию наркотиков из Московской области и должен был доставить их в Краснодарский край через донскую столицу. Автомобиль курьера марки Haval Jolion был остановлен на пр. Шолохова в Ростове. В салоне обнаружился груз с запрещенными веществами.

«В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 5 ст. 228.1 УК РФ (Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств). Ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу»,— сообщили в пресс-службе полиции Ростовской области.

Анастасия Назарова