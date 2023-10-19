В Башкирии могут разрешить региональным властям реконструировать бомбоубежища

Госкомитет Башкирии по чрезвычайным ситуациям подготовил проект изменений в положение об организации и ведении гражданской обороны, утвержденное указом президента республики в 2008 году.

Предлагается отнести к компетенции органов исполнительной власти и местного самоуправления реконструкцию защитных сооружений и других объектов гражданской обороны. Согласно действующей редакции, они должны их создавать и поддерживать в состоянии постоянной готовности.

Документ размещен на сайте госкомитета для общественного обсуждения до 26 октября.

Изменения вносят в связи с вступившими в силу поправками в федеральный закон «О гражданской обороне». Ранее прокуратура неоднократно подавала иски об обязании привести бомбоубежища в Уфе в полную готовность.

Майя Иванова

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