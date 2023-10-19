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Коммерсантъ FM
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В Госдуму внесен законопроект о запрете рекламы энергетиков

Депутаты от ЛДПР во главе с председателем комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Ярославом Ниловым внесли в нижнюю палату законопроект о запрете рекламы энергетических напитков. Авторы проекта полагают, что запрет на рекламу энергетиков позволит снизить наносимый ими вред здоровью россиян.

Изменения предлагается внести в закон «О рекламе». В перечень запрещенных к рекламе объектов предлагается добавить понятие «тонизирующие (энергетические) напитки». Сейчас российское законодательство запрещает только рекламу табачных изделий, медицинских услуг по искусственному прерыванию беременности, а также услуг по написанию выпускных квалификационных работ. Депутаты обращают внимание, что с 2018 года в России запрещены производство и оборот слабоалкогольных энергетических напитков, однако производство и реализация безалкогольных энергетических напитков не запрещены.

В пояснительной записке (.pdf) авторы законопроекта отмечают, что энергетики в основном покупают молодые люди, здоровье которых может пострадать от чрезмерного потребления таких напитков. В качестве доказательства депутаты приводят исследования врачей, согласно которым регулярное употребление энергетиков вызывает зависимость и истощение нервной системы.

Кроме того, из пояснительных материалов следует, что за последние несколько лет продажи энергетиков в России резко выросли. Так, в 2021 году их продажи увеличились на 32% и достигли 829 млн литров. За первое полугодие 2022 года, по данным Госконтроля, спрос на энергетики вырос на 40%.

«Учитывая наносимый энергетиками вред здоровью детей, подростков, молодежи и взрослого населения, полагаем необходимым установление на федеральном уровне запрета распространения рекламы этих напитков, как это установлено в отношении табака»,— заключили разработчики. Сообщая о внесении законопроекта в Госдуму, Ярослав Нилов смял пустую банку энергетика.

В настоящее время федерального закона, запрещающего продажу энергетиков россиянам младше 18 лет, нет. В 2012, 2014, 2016 годах законопроекты вносились в Госдуму, но ни один из них так и не был принят на федеральном уровне. При этом продажа энергетиков несовершеннолетним запрещена в нескольких российских субъектах.

Милена Костерева

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