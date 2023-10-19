В Ростовской области выявлено 17 тыс. случаев заболевания ОРВИ за неделю

На 41 неделе текущего года с 9 по 15 октября в Ростовской области было выявлено 17 тыс. случаев заболевания ОРВИ, как и на предыдущей неделе. Показатель заболеваемости составляет 40,6 на 10 тыс. населения. Был достигнут эпидемический порог заболевамости, сообщает пресс-служба управления Роспотребнадзора Ростовской области.

В ходе еженедельного мониторинга, были зафиксированы случаи заражения вирусами парагриппа, риновирусами, сезонными коронавирусами.

В рамках сезонной прививочной кампании от гриппа привиты около 25,0% от численности населения региона.

«Ни у одного из привитых против гриппа не зарегистрировано неблагоприятных поствакцинальных реакций или осложнений после прививки»,— отмечает пресс-служба Роспотребнадзора.

Анастасия Назарова