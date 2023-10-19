Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Тюменская облдума одобрила избрание Дмитрия Огородникова главой счетной палаты

Депутаты Тюменской областной думы проголосовали за переизбрание Дмитрия Огородникова на пост председателя счетной палаты региона на новый срок. Об этом сообщили в пресс-службе облдумы. Ранее кандидатуру господина Огородникова внес в региональный парламент губернатор Тюменской области Александр Моор.

Председатель счетной палаты Тюменской области Дмитрий Огородников

Председатель счетной палаты Тюменской области Дмитрий Огородников

Фото: Сайт Тюменской региональной общественной организации выпускников ТюмГУ

Председатель счетной палаты Тюменской области Дмитрий Огородников

Фото: Сайт Тюменской региональной общественной организации выпускников ТюмГУ

Дмитрий Огородников в 1996 — 2002 годах работал консультантом, заведующим сектором Тюменской областной думы. С 2002 года господин Огородников занимал пост председателя комитета по законопроектным работам администрации региона. В 2005 году он получил должность начальника главного правового управления правительства области. С 2007 года господин Огородников занимает пост председателя счетной палаты Тюменской области.

Василий Алексеев

Читайте нас в Telegram , ВКонтакте

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...