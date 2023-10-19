Тюменская облдума одобрила избрание Дмитрия Огородникова главой счетной палаты

Депутаты Тюменской областной думы проголосовали за переизбрание Дмитрия Огородникова на пост председателя счетной палаты региона на новый срок. Об этом сообщили в пресс-службе облдумы. Ранее кандидатуру господина Огородникова внес в региональный парламент губернатор Тюменской области Александр Моор.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Председатель счетной палаты Тюменской области Дмитрий Огородников

Фото: Сайт Тюменской региональной общественной организации выпускников ТюмГУ Председатель счетной палаты Тюменской области Дмитрий Огородников

Фото: Сайт Тюменской региональной общественной организации выпускников ТюмГУ

Дмитрий Огородников в 1996 — 2002 годах работал консультантом, заведующим сектором Тюменской областной думы. С 2002 года господин Огородников занимал пост председателя комитета по законопроектным работам администрации региона. В 2005 году он получил должность начальника главного правового управления правительства области. С 2007 года господин Огородников занимает пост председателя счетной палаты Тюменской области.

Василий Алексеев

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