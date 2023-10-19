Первые призывники из Удмуртии отправились на службу в армию

Первая отправка призывников для несения срочной службы состоялась в Удмуртии, сообщает пресс-служба администрации Ижевска. 62 молодых человека будут проходить службу в железнодорожных войсках и воздушно-космических силах. Они отправились в воинские части Омска и Саратовской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Артем Краснов, Коммерсантъ Фото: Артем Краснов, Коммерсантъ

Напомним, традиционная осенняя призывная кампания стартовала 1 октября и завершится 31 декабря. Всего планируется отправить 1,4 тыс. юношей из Удмуртии. Отмечается, что солдаты-срочники не будут направляться в зону проведения специальной военной операции.