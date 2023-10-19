Ростехнадзор назвал причины аварии на ТЭЦ в Керчи, оставившей объект без связи

Крымское управление Ростехнадзора завершило проверку, назначенную по факту аварии на Камыш-Бурунской теплоэлектростанции в Керчи, из-за которой объект более часа оставался без связи с диспетчерским центром. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Инцидент произошел 30 августа текущего года. В период с 11:27 до 15:10 связь со станцией была потеряна. В Ростехнадзоре отметили, что авария связана с организационными и техническими нарушениями. В частности, ООО «Миранда-медиа» и АО «Крымтелеком» заявили, что произошло повреждение кабеля на магистральной оптоволоконной сети при проведении земляных работ сторонними организациями. При этом связь между объектом и диспетчерским центром была налажена с нарушениями.

«Диспетчерская связь и передача телеметрической информации между Камыш-Бурунской ТЭЦ и диспетчерским центром Черноморского РДУ организована по двум каналам связи с зависимыми трактами, имеющими единую точку отказа»,— говорится в сообщении.

На ТЭЦ провели работы по устранению последствий аварии согласно разработанному перечню соответствующих мероприятий.

Анастасия Донскова

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