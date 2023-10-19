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обновлено 12:47

Владимир Путин выступил в Перми на форуме «Россия — спортивная держава»

Президент РФ Владимир Путин прибыл в Перми и выступил на открытии XI Международный спортивный форум «Россия — спортивная держава». Глава государства в своей речи затронул ситуацию в международном спортивном движении, положении российских спортсменов и развитие спорта в нашей стране.

ХI Международный форум «Россия — спортивная держава» проводится в Перми с 19 по 22 октября. В дни проведения форума в столице Прикамья пройдет пять крупных спортивных мероприятий, в том числе три международных. В форуме также примут участие представители спортивных организаций и ведомств из стран Азии и Африки.

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