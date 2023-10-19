Более 120 сложных вопросов техприсоединения к сетям решено в ходе проведения Дней клиента Белгородэнерго

В филиале «Россети Центр» – «Белгородэнерго» подвели промежуточные итоги Дней клиента - еженедельных очных встреч с потребителями, специально организованных для решения сложных вопросов подключения к электросетям.

Фото: Белгородэнерго

За 9 месяцев в ходе личного общения директор филиала «Белгородэнерго» Антон Герасимов рассмотрел связанные с электроснабжением обращения 142 потребителей, в числе которых 90 жителей Белгородской области и 52 юридических лица и индивидуальных предпринимателя.

В основном рассматриваемые вопросы касались выполнения работ по договорам технологического присоединения, механизма подключения к сетям и правил самостоятельного выбора мощности.

Антон Герасимов разъяснил процедуру и совместно с заявителями оперативно нашел решение по 85% обращений, еще 21 объект находится на контроле в активной стадии исполнения.

Практически все услуги по подключению к сетям осуществляются в электронном виде через Портал электросетевых услуг (портал-тп.рф). При этом специалисты энергокомпании всегда готовы проконсультировать и оказать адресную помощь на стадии подачи заявки и оформления документов. По оперативным данным, за 9 месяцев белгородские энергетики присоединили к сетям более 4,9 тысяч потребителей общей мощностью 133 МВт.

Напомним, обсудить проблемные вопросы с руководителем филиала можно еженедельно. Для этого необходимо направить свой вопрос по электронной почте belgorodenergo@mrsk-1.ru, указать ФИО, № договора (в случае наличия) и номер телефона для связи, после чего специалист свяжется с потребителем и уточнит порядок дальнейших действий.

«В достаточно большом объеме технологических присоединений иногда встречаются сложные и нестандартные ситуации, требующие личной вовлеченности и большего внимания к деталям процесса. Такие встречи как раз и позволяют нам совместно с потребителями найти варианты решения проблемных вопросов. Кроме того, прямое общение с жителями и бизнесом это дополнительный источник обратной связи относительно качества нашей работы», - отметил заместитель генерального директора – директор филиала ПАО «Россети Центр» – «Белгородэнерго» Антон Герасимов.