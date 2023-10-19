Мэрия Липецка судится с подрядчиком из-за светильников на проспекте Победы

В арбитражный суд Липецкой области обратилось муниципальное казенное учреждение «Управление строительства города Липецка» с иском к ООО Транспортная компания «Руслан-1» о взыскании 3,6 млн руб. убытков и 3,2 млн руб. штрафа за ненадлежащее исполнение обязательств по контракту. Об этом рассказали в суде.

Согласно материалам дела, между истцом и ответчиком заключен муниципальный контракт от 6 мая 2019 года на выполнение работ по реконструкции проспекта Победы с благоустройством прилегающей территории от площади Победы до монумента «Танк». Работы были выполнены и оплачены, но в ходе эксплуатации начали массово выходить из строя светильники. Подрядчик не заменил их в срок, как того требовали гарантийные условия контракта, в связи с чем истец и обратился в суд.

На предварительном судебном заседании ответчик заявил, что не согласен с исковыми требованиями. По его мнению, причиной выхода из строя светодиодных уличных светильников стал не производственный брак, а неправильные условия эксплуатации.

«Судебное разбирательство отложено на 28 ноября с целью определения причин выхода из строя светильников, решается вопрос о назначении судебной экспертизы»,— отметили в пресс-службе суда.

По данным Kartoteka.ru, ООО Транспортная компания «Руслан-1» зарегистрировано в 2006 году в Москве для деятельности заказчика-застройщика, генерального подрядчика. Единственный владелец общества — Мальвина Гуликян. Выручка за 2022 год составила 11,2 млрд руб., чистая прибыль — 433,5 млн руб. Директор — Айказ Кургинян.

Мария Старикова