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Коммерсантъ FM
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В России начали готовить специалистов по политологической экспертизе

Замдиректора Российского федерального центра судебных экспертиз (РФЦСЭ) Георгий Омельянюк сообщил о начале подготовки экспертов по политологическим исследованиям информационных материалов. Он уточнил, что такая экспертиза будет проводиться, в частности, в отношении политических выступлений, заявлений и обращений. К объектам экспертизы также относятся оставленные в интернете комментарии.

По словам господина Омельянюка, политологическая экспертиза будет проводиться по делам, связанным с признанием иностранными агентами граждан или некоммерческих организаций, с распространением экстремистских материалов, призывами к массовым беспорядкам, а также с нарушениями при проведении выборов.

«К задачам политологической экспертизы относится установление факта осуществления политической деятельности, потому что зачастую организация декларирует, что не занимается политической деятельностью, а по факту реально такую деятельность осуществляет»,— объяснил Георгий Омельянюк в ходе международной научно-практической конференции в Новосибирске (цитата по «Интерфаксу»).

Как уточнил замдиректора РФЦСЭ, политологическая экспертиза будет проводиться в отношении политических выступлений, заявлений, обращений, уставных документов и программ политических организаций, в том числе лозунгов, жестов, политической символики, плакатов, переписок, фотографий, аудио- и видеоматериалов, которые представлены в эфире радио и телевидения или в интернете. Также к объектам политологической экспертизы относятся комментарии, оставленные в интернете.

Обучение по этой программе уже проходят три эксперта. Два из них имеют степень доктора наук, один — кандидата политических наук, добавил Георгий Омельянюк.

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