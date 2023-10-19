Екатеринбуржец подозревается в покушении на убийство двухлетней племянницы

Житель Екатеринбурга подозревается в покушении на убийство и незаконном удержании двухлетней племянницы. Об этом сообщил и. о. руководителя СУ СК по Свердловской области Анатолий Надбитов. Ранее подозреваемый был неоднократно судим за незаконный оборот наркотиков и причинение вреда здоровью. 28-летнего мужчину поместили в медучреждение.

Инцидент произошел утром в среду, 18 октября, в квартире дома по улице Машиностроителей (Орджоникидзевский район). По данным следствия, мужчина беспричинно проявил агрессию, взял консервный нож и вилку, а затем напал на двухлетнюю племянницу. Как сказано в сообщении, подозреваемый схватил девочку руками и стал незаконно удерживать, подставив нож и вилку к ее шее. 24-летняя мама девочки сразу вызвала полицию. Когда прибыли сотрудники МВД, подозреваемый сжал шею девочки и стал ее душить.

«Однако жизнь девочки была спасена в результате грамотных действий полицейских, которые нейтрализовали нападавшего, применив к нему обусловленную экстремальной ситуацией физическую силу»,— рассказал полковник юстиции Надбитов.

В пресс-группе городского УМВД сообщили, что сообщение в отдел полиции №15 поступило около 07:00. Когда мама девочки пустила полицейских в квартиру, подозреваемый заперся с ребенком в ванной. «При этом фигурант выдвигал невнятные требования и вел себя агрессивно, угрожая малолетней»,— сказано в сообщении. Далее он начал душить ребенка. Отмечается, что он не успел нанести племяннице серьезных повреждений.

Мужчина подозревается в совершении преступлений по ч. 3 ст. 30, п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство малолетней) и п.п. «г», «д» ч. 2 ст. 127 УК РФ (незаконное лишение свободы в отношении заведомо несовершеннолетнего, совершенное с применением предметов, используемых в качестве оружия).

Сейчас следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего. Проводится комплекс необходимых следственных мероприятий, собираются доказательства. В ходе следствия будет проведен ряд судебных экспертиз, в том числе психолого-психиатрическая в отношении подозреваемого.

Полина Хабарова

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