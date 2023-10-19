Власти Казани утвердили программу развития спорта на 7,5 млрд рублей

В Казани власти приняли программу развития спорта и физкультуры на 2024–28 годы с финансированием в размере 7,5 млрд руб. Постановление об этом опубликовано в сборнике документов мэрии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Артем Дергунов, Коммерсантъ Фото: Артем Дергунов, Коммерсантъ

6,4 млрд руб. выделят из бюджета Казани. Остальные расходы будут покрыты за счет платных услуг спортобъектов и привлечения спонсорских средств.

Всего в течение пяти лет в Казани планируют развивать такие программы, как дополнительное образование в сфере физкультуры и спорта, массовый спорт и управление в этой сфере.

"Ъ-Казань"