Труп на детской площадке нашли на севере Петербурга

Прохожие нашли труп мужчины на детской площадке в Выборгском районе Санкт-Петербурга. О происшествии на Сиреневом бульваре19 октября сообщает «Фонтанка».

По предварительной информации, тело было обнаружено в районе 8 утра. Мужчина на вид примерно 40–50 лет лежал на детской площадке возле школы без признаков жизни и с посиневшим лицом.

На место выехали правоохранители. Личность погибшего устанавливается. Тело направлено в морг для установления причины смерти.

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