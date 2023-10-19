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Труп на детской площадке нашли на севере Петербурга

Прохожие нашли труп мужчины на детской площадке в Выборгском районе Санкт-Петербурга. О происшествии на Сиреневом бульваре19 октября сообщает «Фонтанка».

По предварительной информации, тело было обнаружено в районе 8 утра. Мужчина на вид примерно 40–50 лет лежал на детской площадке возле школы без признаков жизни и с посиневшим лицом.

На место выехали правоохранители. Личность погибшего устанавливается. Тело направлено в морг для установления причины смерти.

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