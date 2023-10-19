Баскетболисты «Купола-Родников» из Ижевска одолели «Иркут»

Баскетбольный клуб из Удмуртии «Купол-Родники» вышел победителем в домашней игре с командой «Иркут» из Иркутска. Матч завершился со счетом 94:79. Отличились Даниил Карванен и Егор Сорокин, которые вдвоем набрал более половины очков

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: БК «Купол-Родники», VK Фото: БК «Купол-Родники», VK

Главный тренер ижевской команды Сергей Чернов в комментарии в группе «ВКонтакте» отметил, что игроки сделали выводы из предыдущих матчей и показали результаты лучше.

«Сегодня мы в защите были намного агрессивнее, чем наш соперник. Когда в защите мы полностью отдаемся, то и в нападении все получается. Отсюда такие легкие броски. Мы напрягали их в защите, они уставали, у них не такая большая ротация, поэтому нам проще было находить ситуации в нападении. Плюс мы очень хорошо сегодня двигали мяч. 23 атакующие передачи — это очень хороший показатель»,— отметил Сергей Чернов.

Следующая игра ижевчанам предстоит в Краснодаре 25 октября, где соперником станет команда «СШОР-Локомотив-Кубань».