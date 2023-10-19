В Пензе для участников СВО предложили сделать бесплатным вход в зоопарк

Вход в зоопарк и парк аттракционов в пензенском Центральном парке культуры и отдыха им. Белинского может стать бесплатным для участников Специальной военной операции и их семей. С таким предложением на заседании городской думы выступила начальник управления культуры администрации Вера Фейгина.

В пресс-релизе пензенских властей указано, что проект решения подготовлен в соответствии с указом губернатора Олега Мельниченко от 31 марта 2023 года «О мерах поддержки участников специальной военной операции и членов их семей».

Никита Маркелов

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