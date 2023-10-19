В пригороде Тамбова планируют построить модульную базу отдыха за 35 млн рублей

Индивидуальный предприниматель Олег Фурсов планирует построить на берегу реки Цны в пригороде Тамбова базу отдыха с модульными домиками в стиле «А-фрейм» (дом-шалаш). Стоимость реализации проекта оценивается в 35,4 млн руб. Об этом сообщили в городской администрации.

По проекту, база отдыха будет включать 12 домиков с террасой на четыре-шесть человек. Внутри каждого из них предусмотрены две спальни, гостиная, душ и туалет. Со второго этажа зданий будет открываться вид на Цну. По словам представителей мэрии Тамбова, все объекты планируется утеплить, обеспечить электричеством, водой и газом, что «позволит базе отдыха работать в круглогодичном режиме».

«Посеем газон, высадим туи, ивы, ели, много гортензий, установим освещение и лавочки. Также разместим мангальную зону и беседку, детскую площадку. Вся территория будет огорожена, в том числе стоянка на 12 машиномест»,— рассказал господин Фурсов.

С территории базы будет открыт выход к реке. Инвестор хочет оборудовать здесь пляж с прокатом лодок и катамаранов. Все работы планируется завершить до конца 2024 года.

В министерстве туризма Тамбовской области «Ъ-Черноземье» рассказали, что в сентябре господин Фурсов победил в конкурсе Минэкономразвития РФ — ему выделят грант в размере 17,4 млн руб. на реализацию проекта. Предприниматель получит деньги в начале 2024 года: 98% этой суммы составят средства федерального бюджета, 2% — областного. Еще 18 млн руб. он вложит в строительство базы отдыха из собственных средств.

По данным тамбовского министерства туризма, всего в конкурсе федеральных властей участвовали 12 предпринимателей региона. Все заявки получили одобрение, в сумме на реализацию проектов будет направлено 129 млн руб. (98% суммы выделят из федерального бюджета, 2% — из областного).

По данным Rusprofile.ru, в Тамбове зарегистрирован один индивидуальный предприниматель Олег Фурсов — в сентябре 2022 года. Основным видом его деятельности указана покупка и продажа недвижимости, одним из дополнительных — строительство жилых и нежилых зданий. Кроме того, он владеет третью местного ООО «Золотой берег», учредителями которого также выступают Николай Обыденнов и Алексей Ванякин (по 33,33% долей у каждого). Основной вид деятельности компании — строительство жилых и нежилых зданий.

Алина Морозова

Читайте нас в Telegram и во ВКонтакте