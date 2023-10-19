Саратовец получил два года колонии поселения за посты в соцсети

Житель Саратова 1965 года рождения получил два года колонии поселения за призывы к экстремисткой деятельности (ч. 2 ст. 280 УК РФ) и неоднократную демонстрацию нацисткой символики (ст. 282.4 УК РФ), сообщили в УФСБ по региону.

По данным силовиков, осужденный «являясь приверженцем радикальных взглядов» распространял на своей странице в социальной сети VK сообщения с призывами к «экстремисткой деятельности», в том числе в отношении представителей органов госвласти. Материалы легли в основу возбуждения уголовного дела. В ходе расследования выяснилось, что посты за авторством фигуранта помимо прочего демонстрировали нацистскую символику, в результате чего в деле появился еще один эпизод.

Помимо лишения Свободы судья Денис Пантеев на два года запретил осужденному занимать должности, связанный с администрированием страниц в соцсетях. Приговор оглашен 11 сентября.

В карточке дела информация о подсудимом, адвокате и представителе гособвинения скрыта.

В УФСБ отмечают, что приговор уже вступил в законную силу. При этом, на сайте Волжского райсуда указано, что и обвинение, и защита подали апелляции 25 сентября. В Саратовской областной суд дело направлено 17 октября.

Никита Маркелов

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