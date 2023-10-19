Пензенские бизнесмены могут получить субсидии на создание ЦМИТов

В Пензенской области стартовал прием заявок на получение субсидии на создание или работу центров молодежного инновационного творчества (ЦМИТ), сообщила пресс-служба регионального министерства экономического развития и промышленности.

Один предприниматель может получить не более 7 млн руб. на создание ЦМИТа и его работу или до 1 млн руб. на обеспечение деятельности центра, созданного до 1 января 2023 года.

Субсидии предлагают направить на покупку технологического и прочего оборудования, запчастей и расходных материалов, а также на «проведение мероприятий по вовлечению детей и молодежи в инновационную деятельность».

Заявки принимают до 17 ноября в минэкономразвития Пензенской области на ул. Некрасова (каб. 809).

Дарья Васенина

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