Прокуратура Кировского района Астрахани утвердила обвинительное заключение для должностного лица городской администрации. Фигуранту вменяют получении взятки с вымогательством (п «б.» ч. 5 ст. 290 УК РФ), сообщила пресс-служба надзорного ведомства.

По версии следствия, в августе чиновник потребовал от некоего индивидуального предпринимателя 30 тыс. руб. за «решение о невключении его заведения в перечень мест массового пребывания людей и непроведении проверок».

Злоумышленник, утонили в СУ СКР по Астраханской области, получил деньги 24 августа в кафе на ул. Ахматовская. Во время передачи его задержали сотрудники регионального УФСБ. Дело передали в Кировский районный суд.

Дарья Васенина

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