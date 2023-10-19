Эффект присутствия и звонки по Wi-Fi: какие технологии выбирают ростовчане

В сентябре рост гаджетов с поддержкой VoLTE и VoWiFi, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, составил 15%, а расход интернет-трафика на этих устройствах увеличился на 20%. Такие выводы сделали эксперты МегаФона на основе обезличенных данных.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: предоставлено пресс-службой ПАО «МегаФон»

Фото: Илья Захаров Фото: предоставлено пресс-службой ПАО «МегаФон»

Фото: Илья Захаров

VoLTE позволяет разговаривать по телефону, и одновременно пользоваться мобильным интернетом. При этом соединение устанавливается за доли секунд, а голос собеседника звучит так естественно, как если бы он находился рядом. С помощью VoWiFi абоненты могут совершать и принимать обычные голосовые вызовы через сеть Wi-Fi.

По данным оператора на конец сентября 2023 года ростовчан, использующих современные смартфоны, в 36 раз больше, чем тех, кто предпочитает оставаться со старыми моделями. Чаще всего пользователи выбирают iPhone, 11, Xiaomi Redmi 9А и 9С, Samsung Galaxy A12 и А51, Honor 10.

Новаторами выступают мужчины: среди владельцев передовых гаджетов они опережают женщин на 14%. Самая активная возрастная группа приходится на 30-45 лет.

«Выбор абонентами более продвинутых технологий провоцирует рост интернет-трафика. Чтобы обеспечить пользователям высокое качество мобильной связи инженеры постоянно модернизируют инфраструктуру. В этом году мы запустили порядка 20 новых объектов связи в Ростове-на-Дону, охватив как центральные улицы, так и окраины в районе левого берега, таганрогской трассы, ЖК “Суворовского”», — рассказывает Алексей Барков, директор МегаФона в Ростовской области.

ПАО «МегаФон»