ГКЗ «Башкортостан» заплатил за конкурс «Время героев» в Уфе 33,6 млн рублей

Государственный концертный зал «Башкортостан» заключил договор стоимостью 33,6 млн руб. на постановку и исполнение программы второго всероссийского открытого конкурса песни «Время героев» и гала-концерта 27 августа в Уфе, следует из материалов портала госзакупок. Заказчик подписал контракт с единственным поставщиком — предпринимательницей Гульнарой Юриной.

Как следует из документации закупки, исполнитель оказывал услуги госучреждению с 15 июня по 27 августа, при этом стороны заключили контракт только в октябре.

Госпожа Юрина должна была разработать программу конкурса «Время героев», обеспечить продвижение мероприятия в соцсетях и его телетрансляцию, подобрать зал для прослушивания жюри заявок участников, а также сценическую площадку для проведения полуфинала конкурса, создать сценическое пространство со звуковой, световой, видеоаппаратурой и декорациями.

Также в ее обязанности входила постановка и исполнение программы полуфинала и финала конкурса, формирование состава творческой группы и организация ее выступления. В состав артистов необходимо было включить группы «Республика», «Бабкины внуки», исполнителей Марьям Мирабову, Таисию Повалий, Аскара Абдразакова, Глеба Матвейчука. Кроме этого, Гульнара Юринаа должны была организовать церемонию награждения победителей конкурса дипломами, статуэтками, брендированными блокнотами и ручками, а также сертификатами на получение денежных призов, обеспечить постановку мастер-классов с участием известных певцов, композиторов, авторов песен, участников шоу «Голос» и лауреатов премий исполнительских конкурсов.

По данным «Спарк-Интерфакс», в 2023 году госпожа Юрина получила 17 госконтрактов на общую сумму 89 млн руб.

Как сообщал «Ъ-Уфа», ранее управление ФАС по Башкирии заподозрило руководство киностудии «Башкортостан», ансамбля имени Гаскарова и Гульнару Юрину в заключении антиконкурентного соглашения при съемке флешмоба для финала IX Национального чемпионата, состоявшегося в августе 2021 года в Уфе. В ведомстве установили, что стороны заключали контракты без проведения торгов. При этом госпожа Юрина выполняла предусмотренные в договорах услуги задолго до их подписания.

Наталья Балыкова

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