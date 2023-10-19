Предприниматель предоставлял ложные протоколы исследования воды в Уфе

Следственный отдел по Советскому району Уфы возбудил уголовное дело в отношении 37-летнего индивидуального предпринимателя. Он обвиняется в мошенничестве, совершенном в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ), сообщает пресс-служба СКР по Башкирии. По данным «Ъ-Уфа», это Артур Мингажев.

По версии следствия, Артур Мингажев с февраля 2022 года по март 2023 года заключил с МУП «Уфимские инженерные сети» (УИС) договоры на проведение лабораторных исследований проб горячего водоснабжения. Однако фактически пробы воды, которые должен был отправлять в Центр гигиены и эпидемиологии, он не отбирал. В итоге заказчик получал заведомо ложные протоколы лабораторных исследований. УИС заплатило за его работы 5,4 млн руб., что сочли ущербом.

Факт хищения выявлен оперативниками УФСБ по республике. Советский суд на время расследования избрал ему меру пресечения в виде запрета определенных действий, на имущество обвиняемого наложен арест.

Майя Иванова

Читайте нас в Telegram и ВКонтакте