В Перми стартовал международный форум «Россия — спортивная держава»

В Перми открылся XI Международный спортивный форум «Россия — спортивная держава». С приветственным словом к участникам и гостям мероприятия обратился президент РФ Владимир Путин.

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«В год 100-летия создания отечественной государственной системы управления спортивной отраслью ваш форум объединил в столице Пермского края руководителей федераций, профильных региональных организаций, лидеров спортивной индустрии, тренеров и наставников. Столь широкое представительство — отличная возможность на высоком экспертном уровне обсудить актуальные профессиональные проблемы, обменяться опытом, наметить планы на будущее»,— говорится в обращении главы государства. По словам Владимира Путина, вопросы продвижения ценностей массового спорта, физической культуры и здорового образа жизни находятся в числе ключевых общенациональных приоритетов. «Уверен, нынешний форум пройдет успешно, станет заметным событием в палитре праздничных мероприятий, посвященных 300-летию Перми, в спортивной и деловой жизни всей России»,— заявил президент РФ.

«Очень ждали этого события — к нам приехали более 5 тыс. гостей из 50 стран мира. Именно на форуме задается вектор развития отечественного спорта, как массового, так и высших достижений»,— сообщил в своем телеграм-канале губернатор Пермского края Дмитрий Махонин.

На площадке в «Пермь-Экспо» представлено около 70 стендов — регионы нашей страны, федерации, различные спортивные компании. Здесь же пройдет и основная деловая программа. Уже сегодня «Молот» принимает Международный турнир Ural FC по боксу, а в Театре-Театре проходит Суперкубок Единой континентальной лиги по баскетболу 3х3 с участием команд из России, Италии, Бразилии, Сербии, Китая, Казахстана и Беларуси.

ХI Международный форум «Россия — спортивная держава» проводится в Перми с 19 по 22 октября. В дни проведения форума в столице Прикамья пройдет пять крупных спортивных мероприятий, в том числе три международных. В форуме также примут участие представители спортивных организаций и ведомств из стран Азии и Африки.