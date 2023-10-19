Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Мигранты в Татарстане заплатили налоги на доходы физлиц на 1,5 млрд рублей

В этом году мигранты в Татарстане заплатили налоги на доходы физлиц на 1,5 млрд руб. Об этом говорится в сообщении прокуратуры региона.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

За последние два года гражданами России в Татарстане стали свыше 19 тыс. мигрантов. Всего в республике работают 32,6 тыс. иностранцев с действующими патентами. Большая их часть трудится в области строительства. Это 14,5 тыс. человек.

За январь–сентябрь 2023 года приток мигрантов в Татарстан увеличился почти на 20%.

"Ъ-Казань"

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...