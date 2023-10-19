Дефицит бюджета Татарстана на 2023 год сократился на 16 млрд рублей

Госсовет Татарстана принял изменения в закон о бюджете на 2023 год. Как сообщил министр финансов Радик Гайзатуллин, ожидаемые доходы республики увеличиваются на 56,4 млрд руб. — до 426,9 млрд руб. Расходы становятся больше на 40,7 млрд руб. — до 456,6 млрд руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

В результате дефицит бюджета Татарстана по итогам года должен составить 29,7 млрд руб. Хотя ранее планировался в размере 45,4 млрд руб. То есть он сокращается на 15,7 млрд руб.

Господин Гайзатуллин подчеркнул, что дефицит бюджета обеспечен источниками финансирования. Он заявил, что идет рост налога на прибыль в связи «с уточнением оценки деятельности компаний нефтяной, нефтеперерабатывающей и нефтехимической отраслей в связи с увеличением цен на нефть и курса доллара». «Аналогично, в сторону увеличения уточняется оценка деятельности промышленных предприятий, торговых организаций и банков»,— указал министр.

По словам Радика Гайзатуллина, всего за девять месяцев 2023 года с территории республики было собрано 830 млрд руб. Из них 331 млрд руб. (около 40%) поступили в консолидированный бюджет региона.

«В сегодняшних реалиях этот бюджет даже лучше, чем бюджеты прошлых лет»,— сказал спикер Госсовета Фарид Мухаметшин.

Кирилл Антонов "Ъ-Казань"