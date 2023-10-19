В Уфе 12-летняя девочка попала в реанимацию с отравлением алкоголем

Прокуратура Башкирии устанавливает обстоятельства отравления алкоголем в уфимском баре 12-летнего ребенка. Как сообщила пресс-служба ведомства, 14 октября девочка была госпитализирована в реанимационное отделение городской больницы скорой медицинской помощи №22. Обстоятельства приобретения и употребления ребенком алкоголя пока не установлены.

В пресс-службе республиканского министерства здравоохранения уточнили, что девочка была обнаружена без сознания, доставлена бригадой скорой помощи в больницу и госпитализирована. Информация об инциденте передана в полицию и комиссию по делам несовершеннолетних. На фоне лечения состояние пациентки улучшилось, вчера ее выписали из стационара.

По данным telegram-канала Mash Batash, инцидент произошел во время безалкогольной вечеринки в My Bar, вход на которую был разрешен для подростков старше 14 лет. Мать ребенка сообщила, что девочке «налили несколько шотов». Однако представители заведения заявили, что не продавали алкоголь.

Наталья Балыкова

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