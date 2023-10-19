В Анапе усилили работу по расчистке ливнеприемников

Власти Анапы перед сезоном дождей усилили работу по расчистке ливнеприемных колодцев, сообщили в пресс-службе администрации города.

Всего на курорте насчитывается 224 ливнеприемников. В настоящий момент работы идут на улице Астраханской. По данным мэрии, специалистами задействована современная спецтехника: каналопромывочный комплекс применяет метод гидродинамической очистки (один шланг отбивает грязь, другой ее собирает). Данная практика считается более эффективной, чем механическая чистка.

И. о. начальника управления ЖКХ Александр Алевинский отметил, что городские службы на регулярной основе ведут чистку ливнеприемных колодцев, расчищая их от ила и листвы. Работы по очистке ведутся согласно сформированной дорожной карте и установленной схеме.

Напомним, в 2021 году после масштабных подтоплений, вызванных залповыми дождями, глава Анапы Василий Швец поручил реконструировать водоотводной канал вдоль Пионерского проспекта и продолжить предпроектные работы по обустройству общегородской ливневой канализации.

«Стихия остро обозначила проблему нехватки водоотводных каналов, их недееспособности или недостаточной пропускной способности. Мы уже приняли ряд превентивных мер по строительству новых каналов, эти работы продолжаются и сейчас»,— заявил господин Швец.

Кроме того, в этом году в Анапе приступили к строительству крупного канализационного коллектора. Общая протяженность объекта составляет около 6 км, он соединит очистные сооружения канализации и камеру гашения на Высоком берегу.

Наталья Решетняк