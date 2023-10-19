В Сургуте родственникам трех погибших участников СВО вручили ордена Мужества

В Сургуте (Ханты-Мансийский автономный округ) вручили ордена Мужества родственникам трех военнослужащих, погибших в ходе специальной военной операции (СВО). Об этом во «ВКонтакте» сообщил глава города Андрей Филатов.

Ордена вручили родственникам сургутянина Тараса Вовчока и двух жителей сургутского района — Динара Набиуллина и Саймана Исрафилова. «Они до последнего стояли на защите Родины, боролись за правду и будущее России. Эти бойцы и все те, чьи фото представлены в Сургутском краеведческом музее — настоящие герои»,— отметил мэр.

Президент РФ Владимир Путин объявил о начале СВО на Украине 24 февраля 2022 года. Тогда он заявил, что целью операции является «демилитаризация» и «денацификация» соседнего государства.

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