«Авито»: спрос на покупку франшиз в Нижегородской области вырос на 16%

В Нижегородской области по итогам января-сентября 2023 года спрос на покупку готовых компаний и франшиз вырос на 16% год к году, сообщает пресс-служба сервиса «Авито». Наибольшей популярностью у инвесторов пользовалась покупка пунктов выдачи заказов (ПВЗ), интернет-магазинов, а также предприятий общественного питания.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

На ПВЗ в январе-сентябре в регионе приходилось 22% спроса, на онлайн-торговлю — 17%, на общепит —15%. Суммарно на ТОП-3 крупнейших категории приходится 54% против 47% годом ранее. На четвертой строчке рейтинга — производство с 8%, на пятом — сфера услуг с 6%.

Лидером по темпам роста спроса на покупку готовых компаний и франшиз в Нижнем Новгороде стала сфера туризма: интерес к ней увеличился на 80% год к году. Далее следуют интернет-магазины и производство: спрос на покупку компаний в этих сферах в регионе увеличился на 60% и на 49% год к году соответственно. В первую пятерку по региону также входят общественное питание (+47%) и сфера красоты и ухода (+42%).

В целом по России за девять месяцев спрос на готовый бизнес и франшизы на Авито вырос на 18%.

Андрей Репин