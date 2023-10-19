Диджей из Екатеринбурга скончался на курорте в Таиланде

В Таиланде на острове Панган погиб екатеринбуржец Павел Штаер. Мужчина утонул в море ночью в понедельник, 16 октября, сообщила его знакомая на своей странице «ВКонтакте».

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Фото: «ВКонтакте» Павел Штаер Павел Штаер

Фото: «ВКонтакте» Павел Штаер

По словам знакомой погибшего, в ночь с воскресенья на понедельник он пропал, находясь в море. «Он случайно упал в воду с пирса и начал плыть в другую сторону от берега. Это было примерно около фрегата-корабля в Тонг Сале. Его несколько раз пытались вытащить, но он сопротивлялся, возможно, в следствии наступившей паники или злости от случайного падения»,— отметила она.

Женщина добавила, что последний раз Павла Штаера видели, когда он держался руками за сваи пирса, а потом плывущего рядом с лодкой ближе к берегу. Позже знакомая мужчины сообщила, что мужчина погиб. «По последним данным, тело Павел Штаер найдено. Паши с нами больше нет»,— уточнила в соцсетях знакомая господина Штаера.

В пресс-службе СУ СК по Свердловской области «Ъ-Урал» ответили, что не располагают информацией о гибели мужчины на курорте.

По данным СМИ, мужчина был диджеем. Как Dj Schtaer он начал карьеру еще в 2001 году, играл музыку техно и хардкор.

Полина Хабарова

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