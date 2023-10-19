Компания «Россети Урал» победила в торгах по продаже электросетевого комплекса компании-банкрота «АЭС Инвест»

По итогам торгов по продаже электросетевого комплекса компании-банкрота «АЭС Инвест» победителем признано ПАО «Россети Урал». Электросетевой комплекс ООО «АЭС Инвест» включает шесть электроподстанций напряжением 110/35/10 кВ, 110/6 кВ, 35/6кВ общей установленной мощностью 165,6 МВА, 1466 трансформаторных подстанций и распределительных пунктов общей мощностью 689,67 МВА; воздушные и кабельные линии электропередачи напряжением 35 кВ и ниже - общей протяженностью более 4,12 тысяч км, более 33,1 тысяч приборов учета электроэнергии.



Фото: пресс-служба ПАО «Россети Урал»

Электросетевой комплекс расположен на территории 27 муниципальных образований Челябинской области (порядка 70 населенных пунктов), в том числе: в Агаповском, Ашинском, Брединском, Варненском, Еманжелинском, Еткульском, Карабашском, Карталинском, Каслинском, Кизильском, Коркинском, Нязепетровском, Пластовском, Троицком, Уйском и Чебаркульском муниципальных районах, Копейском, Кыштымском, Миасском, Усть-Катавском, Чебаркульском, Челябинском и Южноуральском городских округах, Красногорском, Миньярском, Розинском и Симском городских поселениях.

Специалисты филиала «Россети Урал» - «Челябэнерго» планомерно реализуют комплекс мероприятий по консолидации объектов электросетевого комплекса на территории Челябинской области, с целью формирования единого центра ответственности на базе «Россети Урал» - компании с государственным участием, что позволяет поэтапно решить важные для населения, социально значимых объектов, промышленных предприятий и организаций региона задачи.

Так, например, в марте 2023 года энергетики «Россети Урал» приняли в эксплуатацию электросетевые активы АО «Златмаш» в городе Златоуст, а также п.Метлино, п.Бижеляк Озерского ГО Челябинской области. Ранее «Россети Урал» консолидированы проблемные с точки зрения надежности электроснабжения активы в г.Копейке, г.Сатке, г.Бакале, где сейчас ведутся работы по повышению качества электроснабжения жителей Южного Урала. Продолжается работа по эксплуатации принятых бесхозяйных электрических сетей, присоединенных к сетям ПАО «Россети Урал».

В первую очередь, это квалифицированное обслуживание электросетевого комплекса по стандартам ПАО «Россети», быстрая и качественная ликвидация аварийных и чрезвычайных ситуаций силами и средствами квалифицированной компании, расположенной во всех крупных населенных пунктах Челябинской области; промышленная безопасность и охрана труда в соответствии со стандартами ПАО «Россети».

Напомним, что сети ООО «АЭС Инвест» компания эксплуатировала с 2019 года по договору аренды между конкурсным управляющим данного банкротящегося актива и сетевой компанией. До середины 2018 года ООО «АЭС Инвест» являлось вторым «котлодержателем» в Челябинской области. Электросетевая компания ООО «АЭС Инвест», аффилированная с бенефициарами небезызвестного ПАО «Челябэнергосбыт» (группа «Межрегионсоюзэнерго»), перестала осуществлять свою деятельность как сетевая компания одновременно с лишением сбытовой компании статуса гарантирующего поставщика. ПАО «Россети Урал» понесло значительный финансовый ущерб от деятельности данной группы лиц. Средства, которые компания не получила за услугу по передаче электроэнергии, были выведены из оборота розничного рынка электроэнергии и фактически поглощены финансовой пирамидой, выстроенной группой «Межрегионсоюзэнерго».

ОАО «МРСК Урала»