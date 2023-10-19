Суд в Магнитогорске арестовал двух организаторов игорного бизнеса

В Магнитогорске суд заключил под стражу до 11 декабря двух местных жителей, обвиняемых в незаконных организации и проведении азартных игр. Об этом сообщают в прокуратуре Челябинской области.

Как считает следствие, 31-летний житель и 40-летняя жительница Магнитогорска вместе с соучастниками проводили в нежилых помещениях города азартные игры с использованием игорного оборудования. Ранее еще двое организаторов незаконной деятельности были заключены под стражу, один — отправлен под домашний арест.

«В настоящее время органом следствия устанавливаются другие соучастники и их местонахождение»,— дополняют в прокуратуре региона.

Читайте нас в Telegram , ВКонтакте