Шедшего по дороге мужчину сбили в Малопургинском районе Удмуртии
В Малопургинском районе Удмуртии на дороге Ижевск-Сарапул сбили 65-летнего пешехода. Как сообщает ГИБДД республики, произошло это 18 октября около 19 часов.
Фото: ГИБДД Удмуртии
По предварительным данным, мужчина шел по проезжей части в попутном направлении движению транспорта. Его сбил автомобиль Kia Rio под управлением 34-летнего мужчины.
В результате ДТП пешеход получил смертельную травму. У погибшего имелись признаки алкогольного опьянения.