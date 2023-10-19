Шедшего по дороге мужчину сбили в Малопургинском районе Удмуртии

В Малопургинском районе Удмуртии на дороге Ижевск-Сарапул сбили 65-летнего пешехода. Как сообщает ГИБДД республики, произошло это 18 октября около 19 часов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ГИБДД Удмуртии Фото: ГИБДД Удмуртии

По предварительным данным, мужчина шел по проезжей части в попутном направлении движению транспорта. Его сбил автомобиль Kia Rio под управлением 34-летнего мужчины.

В результате ДТП пешеход получил смертельную травму. У погибшего имелись признаки алкогольного опьянения.