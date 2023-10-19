Министерство юстиции ЛНР возглавил экс-прокурор Забайкалья

Экс-прокурор Забайкальского края Максим Ершов возглавил министерство юстиции Луганской народной республики (ЛНР). Как сообщает пресс-служба правительства региона, нового главу минюста членам правительства ЛНР представил первый зампред министра юстиции России Евгений Забарчук.

«Максим Олегович прошел серьезный профессиональный путь. Это работник прокуратуры, последняя занимаемая должность — прокурор Забайкальского края. В его лице ЛНР получает надежного человека, который будет вашим советником по многим вопросам»,— сказал господин Забарчук.

В ходе представления нового руководителя председатель правительства ЛНР Сергей Козлов отметил, что ранее «предварительно встречался с Максимом Ершовым, нашел с ним точки соприкосновения».

Максим Ершов родился в Томске в 1964 году. Окончил Томский государственный университет. Работал на разных должностях в прокуратурах Томской, Тюменской, Иркутской областей, руководил прокуратурами Мурманской и Волгоградской областей. С июля 2020 по май 2023 года возглавлял прокуратуру Забайкальского края.

Влад Никифоров, Иркутск