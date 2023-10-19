В Иркутской области трех подростков подозревают в поджоге дома с жителем внутри

В Шелехове Иркутской области задержали трех подростков по делу о поджоге дома в СНТ «Здоровье», сообщает МВД региона.

Две недели назад мужчина обратился в полицию. Он сообщил, что оказался запертым в подвале собственного дома во время пожара. В течение нескольких минут правоохранители прибыли на место и обеспечили подачу воды и воздуха пострадавшему, чтобы он выжил до прибытия спасателей.

Изучив записи с камер видеонаблюдения, сотрудники полиции составили приметы подозреваемых, а после задержали 16-летних жителей Усольского района.

В настоящее время полицейские проводят проверку по факту случившегося.

Читайте нас также в Telegram и ВКонтакте.

Александр Киселев