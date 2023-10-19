Назначен новый начальник УМВД по Новосибирску

Руководителем УМВД по Новосибирску назначен 46-летний полковник полиции Алексей Захаров. Соответствующий приказ подписал начальник регионального главка МВД генерал-лейтенант Андрей Кульков.

Алексей Захаров окончил Новосибирскую специальную среднюю школу милиции по специальности «правоохранительная деятельность» и Омскую академию МВД России по специальности «юриспруденция». Службу в органах внутренних дел он начал в 1997 году в должности оперуполномоченного отдела уголовного розыска УВД Дзержинского района Новосибирска. В 2022 году полицейский занял пост замначальника горУМВД. Полковник награжден ведомственными медалями «За отличие в службе» I, II и III степеней.

Предшественник Алексея Захарова на посту начальника УМВД по Новосибирску Юрий Горчаков ушел на пенсию.

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Илья Николаев