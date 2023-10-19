Власти Казани распорядились эвакуировать еще пять брошенных автомобилей

В Казани власти распорядились эвакуировать еще пять брошенных на улицах автомобилей. Распоряжение об этом опубликовано в сборнике документов мэрии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Смышляев, Коммерсантъ Фото: Алексей Смышляев, Коммерсантъ

В частности, планируется эвакуировать белую ГАЗель около дома №75 на улице Зорге и красную «Оку» между домами №49 и 53 на той же улице. Оба автомобиля на учете в ГИБДД не состоят.

Также будут эвакуированы Daewoo Nexia без госномеров, которая стоит на парковочном кармане около поликлиники на проспекте Победы, 56, белый ВАЗ без госномеров, находящийся возле дома №48, и черный Chery Amulet во дворе дома №11 на улице Тихомирнова.

Владельцы машин должны самостоятельно убрать транспортные средства в течение пяти дней. Если этого сделано не будет, то их эвакуируют принудительно на штрафстоянку после 24 октября.

"Ъ-Казань"