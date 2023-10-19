Годовая инфляция в Удмуртии ускорилась до 6,59%

Годовая инфляция в Удмуртии в сентябре ускорилась до 6,59% после 5,58% в августе. Об этом сообщает Банк России. Это выше, чем по Приволжскому федеральному округу (5,50%) и России в целом (6,00%). Среди причин эксперты ЦБ называют рост затрат поставщиков ряда услуг, сохранение повышенной потребительской активности на отдельных рынках и перенос ослабления рубля в розничные цены.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Ослаблением рубля они объясняют рост годовой инфляции по продуктам питания до 4,52% после 2,80% в августе. Это касается ввозимых из-за рубежа овощей и фруктов, в том числе помидоров, апельсинов и бананов. По этой же причине выросли издержки животноводов на приобретение импортных кормовых добавок и ветпрепаратов, а также у переработчиков мяса на обслуживание оборудования. Это ускорило годовой рост цен на мясо птицы и свинину.

Годовой прирост цен на непродовольственные товары в Удмуртии увеличился до 4,8% после 3,90% в августе, что также объясняют изменениями курса рубля. Это повлияло на стоимость закупаемых за рубежом компонентов.

Росли издержки и в сфере услуг, поэтому годовой прирост цен на них в сентябре составил 12,57% после 12,46% в августе.