В Екатеринбурге задержали предполагаемых участников и лидера ОПГ

В Екатеринбурге были задержаны четыре человека, которых силовики считают предполагаемыми членами и лидером преступной группировки. Операцию проводили сотрудники регионального управления уголовного розыска при поддержке бойцов СОБР «Вогул». Об этом сообщили в пресс-службе управления Росгвардии по Свердловской области.

В автомобиле, на котором передвигались задержанные, найдено несколько предметов, похожих на пистолеты Макарова, документов на которых не было. Оружие отправлено на экспертизу с целью проверки на причастность к ранее совершенным преступлениям. Подозреваемых доставили в управление по борьбе с организованной преступностью (УБОП).

Глава пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых рассказал, что задержание произошло в результате оперативного мероприятия профилактического характера. Рейд проходил в рамках реализации поступившей информации.

Портал Е1.ru сообщает, что в кафе «Каспий» был задержан «известный криминальный авторитет» Марсель Гасанов.

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