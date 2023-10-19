На торги выставлены два здания МУП УИС за 359 млн рублей

Конкурсный управляющий МУП «Уфимские инженерные сети» (МУП УИС) Дмитрий Молин выставил на торги два здания в Уфе, сообщается в едином федеральном реестре сведений о банкротстве. Недвижимость находится в залоге у городской администрации. Торги назначены на 24 ноября, заявки принимаются до 20 ноября. Начальная стоимость объектов составляет 359,3 млн руб.

Шестиэтажное здание на проспекте Октября, 56/3 площадью 4,68 тыс. кв. м выставлено за 265,15 тыс. руб. По договорам безвозмездного пользования до конца 2025 года в нем размещается управление земельных и имущественных отношений администрации Уфы, до февраля 2024 года — многофункциональный центр «Мои документы», также договоры заключены с министерством земельных и имущественных отношений Башкирии, индивидуальным предпринимателем и Уралсибом (размещен терминал банка).

Трехэтажное здание на Орловской улице, 33 площадью 1,59 тыс. кв. м продается за 94,15 млн руб. Оно также имеет обременение: договор безвозмездного пользования с управлением образования администрации Уфы, пролонгированный до апреля 2025 года.

Также в сентябре были объявлены торги путем публичного предложения по продаже производственной базы на улице Донского, 9, находящейся в залоге у банка «Дом.рф». Начальная цена была установлена в размере 96,56 млн руб. В состав лота входят административно-бытовой комплекс, трехэтажное нежилое здание площадью 2,29 тыс. кв. м, склады, гаражи и прочее.

МУП «Уфимские инженерные сети» зарегистрировано в 2012 году. В 2019 году по заявлению ООО «Башкирские распределительные тепловые сети» (БашРТС) в отношении предприятия была начата процедура наблюдения, в 2022 году оно было признано банкротом. Общий размер кредиторской задолженности МУПа оценивается в 3 млрд руб. Основные кредиторы — БашРТС и банк «Дом.рф».

Майя Иванова

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