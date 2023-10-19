Предприниматель из Удмуртии подозревается в мошенничестве с жильем разнорабочего

В Удмуртии задержали предпринимателя в строительной сфере, которого подозревают в мошенничестве с квартирой его разнорабочего. Как сообщает пресс-служба МВД по Удмуртии, ранее он уже был судим за подобные преступления.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Следствие считает, что предприниматель предложил работнику продать квартиру, чтобы на эти деньги купить строительные инструменты для работы на 1 млн руб. Потерпевшему он пообещал, что снимет для него жилье. Тот согласился, и предприниматели продал его квартиру по заниженной стоимости, однако взамен жилье не предоставил. Потерпевшему пришлось жить на строящихся объектах.

Родные мужчины узнали о ситуации и убедили его обратиться в полицию. По данному факту возбуждено уголовное дело по ч.4 ст.159 УК РФ (Мошенничество, повлекшее лишение права гражданина на жилое помещение). Подозреваемый водворен в изолятор временного содержания. Ущерб, причиненный потерпевшему, частично возмещен. За подобное преступление предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет со штрафом в размере до 1 млн руб.