Кредиторы «Уфалейникеля» решили ликвидировать его «дочку»

Дочерняя компания обанкротившегося «Уфалейникель» – ООО «Абразив-Нико» будет ликвидирована. Такое решение принято на собрании кредиторов предприятия. Сведения об этом опубликованы на Федресурсе.

Собрание кредиторов ОАО «Уфалейникель» было созвано по требованию основного кредитора – ПАО «Национальный банк „Траст“». «Принять решение о ликвидации ООО „Абразив-Нико“. Назначить ликвидатором Шитик Оксану Юрьевну»,– говорится в решении суда. Также собрание кредиторов утвердило положение о порядке, сроках и условиях реализации имущества ОАО «Уфалейникель», в том числе обремененного залогом банка «Траст».

ООО «Абразив-Нико» было зарегистрировано в июле 2017 года. 100% уставного капитала принадлежит «Уфалейникелю». По данным «СПАРК Интерфакс», основным видом деятельности дочерней компании является производство прочей неметаллической минеральной продукции, не включенной в другие группировки. Главным активом «Абразив-Нико» являются шлаковые отвалы «Уфалейникеля». В 2021 году конкурсный управляющий завода-банкрота несколько раз выставлял на торги 100% уставного капитала «дочки», в последний раз по цене 136 млн руб. Однако продажу заблокировал банк «Траст», который посчитал, что цена занижена.

ОАО «Уфалейникель» прекратил работу весной 2017 года. В октябре того же года Арбитражный суд Челябинской области признал его банкротом по заявлению «Рост банка» (правопреемником в результате объединения стал банк «Траст»). Всего в реестр кредиторов включены требования на общую сумму 17,7 млрд руб., из них 15,7 млрд долг перед«Трастом».

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