Олимпийский чемпион может перейти в казанский «Ак Барс»
Олимпийский чемпион Алексей Марченко может пополнить состав «Ак Барса». Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».
Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ
Защитник сейчас является свободным агентом. Перед началом этого сезона он расторг контракт с «Локомотивом». В сезоне 2022/23 он отыграл в ярославской команде 33 встречи. В них он не забил голов и сделал восемь результативных передач.
Господин Марченко является победителем Кубка Гагарина в составе ЦСКА, а также олимпийским чемпионом и бронзовым призером чемпионата мира.