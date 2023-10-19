Олимпийский чемпион может перейти в казанский «Ак Барс»

Олимпийский чемпион Алексей Марченко может пополнить состав «Ак Барса». Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Защитник сейчас является свободным агентом. Перед началом этого сезона он расторг контракт с «Локомотивом». В сезоне 2022/23 он отыграл в ярославской команде 33 встречи. В них он не забил голов и сделал восемь результативных передач.

Господин Марченко является победителем Кубка Гагарина в составе ЦСКА, а также олимпийским чемпионом и бронзовым призером чемпионата мира.

"Ъ-Казань"