В Ленинградском районе проверят сирены оповещения населения

В Ленинградском районе пройдет проверка систем оповещения населения. Об этом сообщила пресс-служба администрации муниципалитета.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Константин Кокошкин, Коммерсантъ Фото: Константин Кокошкин, Коммерсантъ

Мероприятия, в ходе которых включат сирены и речевое оповещение, начнутся в 11:00.

Ранее масштабную проверку систем оповещения населения провели во всех районах Краснодарского края. Предупредительные сигналы гражданской обороны звучали в регионе 4 октября на протяжении 10 минут. К жителям региона обратились с просьбой соблюдать спокойствие.

Анастасия Донскова

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