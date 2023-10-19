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В Ленинградском районе проверят сирены оповещения населения

В Ленинградском районе пройдет проверка систем оповещения населения. Об этом сообщила пресс-служба администрации муниципалитета.

Фото: Константин Кокошкин, Коммерсантъ

Фото: Константин Кокошкин, Коммерсантъ

Мероприятия, в ходе которых включат сирены и речевое оповещение, начнутся в 11:00.

Ранее масштабную проверку систем оповещения населения провели во всех районах Краснодарского края. Предупредительные сигналы гражданской обороны звучали в регионе 4 октября на протяжении 10 минут. К жителям региона обратились с просьбой соблюдать спокойствие.

Анастасия Донскова

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