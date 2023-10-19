Владимир Путин обратился к участникам проходящего в Перми форума «Россия — спортивная держава»

Президент РФ Владимир Путин приветствовал участников XI Международного спортивного форума «Россия — спортивная держава», проходящего в Перми. Обращение главы государства опубликовано на официальном сайте Кремля.

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«В год 100-летия создания отечественной государственной системы управления спортивной отраслью ваш форум объединил в столице Пермского края руководителей федераций, профильных региональных организаций, лидеров спортивной индустрии, тренеров и наставников. Столь широкое представительство – отличная возможность на высоком экспертном уровне обсудить актуальные профессиональные проблемы, обменяться опытом, наметить планы на будущее», - говорится в обращении главы государства. По словам Владимира Путина, вопросы продвижения ценностей массового спорта, физической культуры и здорового образа жизни находятся в числе ключевых общенациональных приоритетов. «Уверен, нынешний форум пройдёт успешно, станет заметным событием в палитре праздничных мероприятий, посвящённых 300-летию Перми, в спортивной и деловой жизни всей России», - заявил президент РФ.

ХI Международный форум «Россия — спортивная держава» пройдет в Перми с 19 по 22 октября. В дни проведения форума в столице Прикамья пройдет пять крупных спортивных мероприятий, в том числе три международных. Ожидается, что форум посетит и президент РФ Владимир Путин.