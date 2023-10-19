Клуб владельцев ОКН лоббирует сохранение энергомощностей за памятниками

Бизнес-омбудсмен Павел Солодкий, возглавивший клуб владельцев исторической недвижимости, поставил в нижегородском заксобрании вопрос сохранения и резервирования энергомощностей за расселяемыми домами-памятниками. По его словам аварийные дома-ОКН после их расселения администрацией и выписки жителей отключаются от сетей и становятся для ресурсоснабжающих организаций пустым местом. Поэтому впоследствии инвестор, покупающий старые дома под восстановление, долго не может получить техусловия на их подключение.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

«Я обращался в “ТНС энерго НН” (гарантирующий поставщик электроэнергии) – они хранят документацию в архиве три года, потом ее уничтожают, а ОКН может простоять бесхозным гораздо дольше. У нас такие дома годами не продаются. Энергетики не против того, чтобы учитывать лимиты на такие объекты, но нужно, чтобы кто-то официально обратился к ним с заявкой», – пояснил господин Солодкий. Он добавил, что аналогично надо решать эту проблему с «Теплоэнерго» и водоканалом. Комитет заксобрания по градравзитию протокольно зафиксировал вопрос и решил отдельно его обсудить, чтобы выработать алгоритм работы с РСО.

Иван Сергеев