Клуб владельцев ОКН лоббирует сохранение энергомощностей за памятниками
Бизнес-омбудсмен Павел Солодкий, возглавивший клуб владельцев исторической недвижимости, поставил в нижегородском заксобрании вопрос сохранения и резервирования энергомощностей за расселяемыми домами-памятниками. По его словам аварийные дома-ОКН после их расселения администрацией и выписки жителей отключаются от сетей и становятся для ресурсоснабжающих организаций пустым местом. Поэтому впоследствии инвестор, покупающий старые дома под восстановление, долго не может получить техусловия на их подключение.
Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ
«Я обращался в “ТНС энерго НН” (гарантирующий поставщик электроэнергии) – они хранят документацию в архиве три года, потом ее уничтожают, а ОКН может простоять бесхозным гораздо дольше. У нас такие дома годами не продаются. Энергетики не против того, чтобы учитывать лимиты на такие объекты, но нужно, чтобы кто-то официально обратился к ним с заявкой», – пояснил господин Солодкий. Он добавил, что аналогично надо решать эту проблему с «Теплоэнерго» и водоканалом. Комитет заксобрания по градравзитию протокольно зафиксировал вопрос и решил отдельно его обсудить, чтобы выработать алгоритм работы с РСО.